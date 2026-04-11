Thé dansant Salle Pierre Lanoe Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Thé dansant

Salle Pierre Lanoe 6 Rue Mouëxigné Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

L’association Dynamic’Danse de Lamballe organise son 1er thé dansant .

Salle Pierre Lanoe 6 Rue Mouëxigné Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 32 70 66 37

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English :

L’événement Thé dansant Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor