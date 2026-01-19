Thé dansant Espace culturel Les Colonnes Montabard
Thé dansant Espace culturel Les Colonnes Montabard jeudi 6 août 2026.
Thé dansant
Espace culturel Les Colonnes 1110 Route de Clinchamps Montabard Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:00:00
fin : 2026-08-06 19:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Thé dansant animé par Bruno BUON, accordéoniste.
> Pause-goûter de 16h30 à 17h
> Le prix d’entrée comprend 1 viennoiserie
> Boissons payantes proposées .
Espace culturel Les Colonnes 1110 Route de Clinchamps Montabard 61160 Orne Normandie +33 7 61 18 96 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Thé dansant
L’événement Thé dansant Montabard a été mis à jour le 2026-01-19 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault