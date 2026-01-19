Thé dansant Espace culturel Les Colonnes Montabard

Thé dansant

Espace culturel Les Colonnes 1110 Route de Clinchamps Montabard Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 14:00:00

fin : 2026-09-03 19:00:00

Date(s) :

2026-09-03

Thé dansant animé par l’ensemble musical COKTAIL PASSION, accordéoniste.

> Pause-goûter de 16h30 à 17h

> Le prix d’entrée comprend 1 viennoiserie

> Boissons payantes proposées .

Espace culturel Les Colonnes 1110 Route de Clinchamps Montabard 61160 Orne Normandie +33 7 61 18 96 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Thé dansant

L’événement Thé dansant Montabard a été mis à jour le 2026-01-19 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault