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Thé dansant Rives

Thé dansant Rives

Thé dansant Rives dimanche 9 août 2026.

Adresse : Salle des Fêtes

Ville : 47210 Rives

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Rives

Thé dansant

Salle des Fêtes Rives Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 14:30:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Bal musette organisé par le Comité des Fêtes de Rives et animé par l’orchestre Alexis Musette.
Ambiance Assurée.   .

Salle des Fêtes Rives 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 50 57 37 

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English : Thé dansant

L’événement Thé dansant Rives a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Coeur de Bastides