Thé dansant Rives
Thé dansant Rives dimanche 9 août 2026.
Rives
Thé dansant
Salle des Fêtes Rives Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 14:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Bal musette organisé par le Comité des Fêtes de Rives et animé par l’orchestre Alexis Musette.
Ambiance Assurée. .
Salle des Fêtes Rives 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 50 57 37
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English : Thé dansant
L’événement Thé dansant Rives a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Coeur de Bastides