Rives

Thé dansant

Salle des Fêtes Rives Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 14:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Bal musette organisé par le Comité des Fêtes de Rives et animé par l’orchestre Alexis Musette.

Ambiance Assurée. .

Salle des Fêtes Rives 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 50 57 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Thé dansant

L’événement Thé dansant Rives a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Coeur de Bastides