Informations pratiques

Vabres-l’Abbaye

Thé Dansant

Vabres-l’Abbaye Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Venez nombreux au thé dansant pour soutenir notre cause .

Thé Dansant animé par Didier Carrière. .

Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie +33 6 18 40 13 31

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English :

Please come out in large numbers to the dance party to support our cause.

L’événement Thé Dansant Vabres-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)