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AGENDA · Vabres-l'Abbaye

Thé Dansant Vabres-l’Abbaye

dimanche 13 septembre 2026 · Vabres-l'Abbaye

Thé Dansant Vabres-l’Abbaye

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Ville
12400 Vabres-l'Abbaye
Département
Aveyron
Tarif

Vabres-l’Abbaye

Thé Dansant

Vabres-l’Abbaye Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Venez nombreux au thé dansant pour soutenir notre cause .
Thé Dansant animé par Didier Carrière.   .

Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie +33 6 18 40 13 31 

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English :

Please come out in large numbers to the dance party to support our cause.

L’événement Thé Dansant Vabres-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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