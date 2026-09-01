AGENDA · Vabres-l'Abbaye
Thé Dansant Vabres-l’Abbaye
dimanche 13 septembre 2026 · Vabres-l'Abbaye
Informations pratiques
Vabres-l’Abbaye
Thé Dansant
Vabres-l’Abbaye Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Venez nombreux au thé dansant pour soutenir notre cause .
Thé Dansant animé par Didier Carrière. .
Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie +33 6 18 40 13 31
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English :
Please come out in large numbers to the dance party to support our cause.
L’événement Thé Dansant Vabres-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)