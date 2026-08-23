AGENDA · Val-Fouzon
Thé dansant Val-Fouzon
dimanche 11 octobre 2026 · Val-Fouzon
Informations pratiques
Val-Fouzon
Thé dansant
Rue des Marguerites Val-Fouzon Indre
Tarif : – – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 14:30:00
fin : 2026-10-11 19:30:00
Date(s) :
2026-10-11
L’association Familles Rurales organise son thé dansant.
Venez profiter d’une ambiance musicale avec Cyril’Music et son accordéon. .
Rue des Marguerites Val-Fouzon 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 41 11 50
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English :
The Familles Rurales association is organizing its dance party.
L’événement Thé dansant Val-Fouzon a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Chabris Pays de Bazelle
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