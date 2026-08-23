Informations pratiques

Val-Fouzon

Thé dansant

Rue des Marguerites Val-Fouzon Indre

Tarif : – – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 14:30:00

fin : 2026-10-11 19:30:00

Date(s) :

2026-10-11

L’association Familles Rurales organise son thé dansant.

Venez profiter d’une ambiance musicale avec Cyril’Music et son accordéon. .

Rue des Marguerites Val-Fouzon 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 41 11 50

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English :

The Familles Rurales association is organizing its dance party.

L’événement Thé dansant Val-Fouzon a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Chabris Pays de Bazelle