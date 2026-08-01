Thé dansant Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier

Informations pratiques

Varennes-sur-Allier

Thé dansant

Salle Max Favalelli 11 Rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Thé dansant organisé par l’Association des mutilés de guerre, anciens combattants d’A.F.N.

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Salle Max Favalelli 11 Rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 10 71

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English :

Tea dance organized by the Association des mutilés de guerre, A.F.N. veterans.

L’événement Thé dansant Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire