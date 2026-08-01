Thé dansant Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier
samedi 22 août 2026 · Salle Max Favalelli · Varennes-sur-Allier
Informations pratiques
Varennes-sur-Allier
Thé dansant
Salle Max Favalelli 11 Rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Thé dansant organisé par l’Association des mutilés de guerre, anciens combattants d’A.F.N.
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Salle Max Favalelli 11 Rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 10 71
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English :
Tea dance organized by the Association des mutilés de guerre, A.F.N. veterans.
L’événement Thé dansant Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire