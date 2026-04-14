The Diges Iron Ride City stade Diges
The Diges Iron Ride City stade Diges lundi 25 mai 2026.
Diges
The Diges Iron Ride
City stade 1 Place Marie Noël Diges Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 09:45:00
fin : 2026-05-25 16:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Nouvelle course de VTT d’endurance de 3h, à faire en solo ou duo à partir de 17 ans et en trio pour les 13-16 ans.
Course enfant pour les 5-12 ans en solo. Classement spécifique pour les VAE.
Venez découvrir un circuit joueur et technique dans les bois de Diges pour vous challenger et/ou vous amuser en solo ou en équipes !
inscription avant le 22 mai. .
City stade 1 Place Marie Noël Diges 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 14 61 88
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English : The Diges Iron Ride
L’événement The Diges Iron Ride Diges a été mis à jour le 2026-04-14 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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