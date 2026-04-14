The Diges Iron Ride City stade Diges

Diges

The Diges Iron Ride

City stade 1 Place Marie Noël Diges Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 09:45:00

fin : 2026-05-25 16:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Nouvelle course de VTT d’endurance de 3h, à faire en solo ou duo à partir de 17 ans et en trio pour les 13-16 ans.

Course enfant pour les 5-12 ans en solo. Classement spécifique pour les VAE.

Venez découvrir un circuit joueur et technique dans les bois de Diges pour vous challenger et/ou vous amuser en solo ou en équipes !

inscription avant le 22 mai. .

City stade 1 Place Marie Noël Diges 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 14 61 88

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English : The Diges Iron Ride

L’événement The Diges Iron Ride Diges a été mis à jour le 2026-04-14 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)