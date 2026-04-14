Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

The Diges Iron Ride City stade Diges

The Diges Iron Ride City stade Diges

The Diges Iron Ride City stade Diges lundi 25 mai 2026.

Lieu : City stade

Adresse : 1 Place Marie Noël

Ville : 89240 Diges

Département : Yonne

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 09:45:00

Tarif :

Diges

The Diges Iron Ride

City stade 1 Place Marie Noël Diges Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 09:45:00
fin : 2026-05-25 16:00:00

Date(s) :
2026-05-25

Nouvelle course de VTT d’endurance de 3h, à faire en solo ou duo à partir de 17 ans et en trio pour les 13-16 ans.
Course enfant pour les 5-12 ans en solo. Classement spécifique pour les VAE.
Venez découvrir un circuit joueur et technique dans les bois de Diges pour vous challenger et/ou vous amuser en solo ou en équipes !
inscription avant le 22 mai.   .

City stade 1 Place Marie Noël Diges 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 14 61 88 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The Diges Iron Ride

L’événement The Diges Iron Ride Diges a été mis à jour le 2026-04-14 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Diges (Yonne)