THE DOGS DAYS ARE OVER 2.0 – Jan Martens / GRIP TnBA Bordeaux

THE DOGS DAYS ARE OVER 2.0 – Jan Martens / GRIP 24 et 25 mars 2026 TnBA Gironde

Tarifs : plein 18€ – réduit 12€ – carte jeune Bordeaux Métropole 10€ – carte Manuf’ 12€ – carte Manuf’ réduit 8€ – infidèle 14€ – infidèle réduit 11€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-24T20:00:00+01:00 – 2026-03-24T21:10:00+01:00

Fin : 2026-03-25T20:00:00+01:00 – 2026-03-25T21:10:00+01:00

[ DANSE ]

Jan Martens & GRIP

À sa création en 2014, cette performance avait eu l’effet d’un électrochoc. Pour sa chorégraphie répétitive faite de sauts, minimaliste et mathématique. Pour l’énergie de ses danseur·euses à l’unisson, incarnant une espèce dressée pour la perfection, mais qui, épuisé·es, se trompent, tombant alors le masque, dévoilant enfin leur vérité. Pour les questions de politique culturelle ainsi posées : la danse contemporaine est-elle un strip-tease pour l’élite ? L’art, un pur divertissement ? Que dirait notre regard rivé sur la souffrance de ces danseur·euses ? 10 ans après, Jan Martens recrée cette pièce saisissante avec une nouvelle génération de 12 interprètes. Sans perdre son ADN, ni l’actualité de ses questions, tout en réfléchissant au geste de transmission.

– – – – – – – – –

mar. 24 & mer. 25 mars – 20h

70 min – à partir de 12 ans

lieu : tnba, salle Vauthier, Bordeaux

– – – – – – – – –

en partenariat avec le tnba

TnBA 3 Pl. Pierre Renaudel, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lamanufacture-cdcn.org/agenda/784-the-dog-days-are-over-2-0 »}] [{« link »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/voir-the-dog-days-are-over-2-0-jan-martens-grip-mar-24-sam-25-mars-2026-tnba-bordeaux/?portfolioCats=38 »}]

La danse contemporaine est-elle un strip-tease pour l’élite ? L’art, un pur divertissement ? Que dirait notre regard rivé sur la souffrance de ces danseur·euses ? performance voir

©Alwin Poiana