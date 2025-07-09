The Jeff Panacloc Compagny Margny-lès-Compiègne

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

2 rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne Oise

Tarif : 39 – 39 – 59
39

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 16:00:00
fin : 2026-02-08

Date(s) :
2026-02-08

Préparez-vous à franchir les portes du bureau secret de Jeff Panacloc et à plonger dans un univers où l’humour flirte avec l’absurde. Dans The Jeff Panacloc Company , chaque personnage détraqué vous promet une soirée délirante et inoubliable. Rejoignez cette troupe fantastique et vivez une expérience immersive unique qui vous laissera transformé et léger. 39  .

2 rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 3 44 30 13 80  contact@letigre.fr

