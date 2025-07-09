The Jeff Panacloc Compagny Margny-lès-Compiègne
The Jeff Panacloc Compagny Margny-lès-Compiègne dimanche 8 février 2026.
The Jeff Panacloc Compagny
2 rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne Oise
Tarif : 39 – 39 – 59
39
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 16:00:00
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Préparez-vous à franchir les portes du bureau secret de Jeff Panacloc et à plonger dans un univers où l’humour flirte avec l’absurde. Dans The Jeff Panacloc Company , chaque personnage détraqué vous promet une soirée délirante et inoubliable. Rejoignez cette troupe fantastique et vivez une expérience immersive unique qui vous laissera transformé et léger. 39 .
2 rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 3 44 30 13 80 contact@letigre.fr
