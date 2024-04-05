THE JEFF PANACLOC COMPANY – AMPHITEA Angers

THE JEFF PANACLOC COMPANY – AMPHITEA Angers samedi 21 mars 2026.

THE JEFF PANACLOC COMPANY Début : 2026-03-21 à 20:00. Tarif : – euros.

Préparez-vous à franchir les portes du bureau secret de Jeff Panacloc et à plonger dans un univers où l’humour flirte avec l’absurde. Dans « The Jeff Panacloc Company », chaque personnage détraqué vous promet une soirée délirante et inoubliable. Rejoignez cette troupe fantastique et vivez une expérience immersive unique qui vous laissera transformé et léger.

AMPHITEA PARC DES EXPOS. ROUTE DE PARIS 49000 Angers 49