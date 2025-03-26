THE JEFF PANACLOC COMPANY – ZENITH DE CAEN Caen
THE JEFF PANACLOC COMPANY – ZENITH DE CAEN Caen vendredi 2 octobre 2026.
THE JEFF PANACLOC COMPANY Début : 2026-10-02 à 20:00. Tarif : – euros.
The Jeff Panacloc Company Préparez-vous à franchir les portes du bureau secret de Jeff Panacloc et à plonger dans un univers où l’humour flirte avec l’absurde. Dans « The Jeff Panacloc Company », chaque personnage détraqué vous promet une soirée délirante et inoubliable. Rejoignez cette troupe fantastique et vivez une expérience immersive unique qui vous laissera transformé et léger.
ZENITH DE CAEN 6 RUE JOSEPH PHILIPPON 14000 Caen 14