THE KIDS HARMONY – THEATRE DES FEUILLANTS Dijon

THE KIDS HARMONY Début : 2026-07-08 à 20:00. Tarif : – euros.

KIDS HARMONY – SING FOR PEACEL’association Kids Harmony présente une première mondiale.Dans chaque ville, entre 100 et 500 enfants et adolescents de la région,âgés de 10 à 17 ans, monteront sur scène pour chanter ensemble unhymne à la paix. Ce sont les enfants de votre ville, de votre territoire, quevous viendrez applaudir, unis par la musique et porteurs d’un messageuniversel.Au fil de cette tournée exceptionnelle, des milliers de jeunes de nationalitésdifférentes feront résonner leurs voix comme un symbole d’espoir, d’unitéet de paix.Au-delà du concert, c’est une expérience humaine et artistique hors ducommun. Chaque voix, chaque note devient un symbole d’espoir, d’unitéet d’optimisme, dans un monde qui a plus que jamais besoin de solidarité.Chaque représentation sera un moment de communion unique, où lamusique transcende les frontières et rapproche les coeurs.Réservation pour les personnes en situation de handicap : billetterie@dhmanagement.fr

THEATRE DES FEUILLANTS 9 RUE CONDORCET 21000 Dijon 21