The Ladies & KJP, Le Bois Prévost Chemin du Bois Prévost,, Rolleboise

The Ladies & KJP Samedi 6 juin, 20h00 Le Bois Prévost Chemin du Bois Prévost, Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T20:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:30:00+02:00

The Ladies & KJP, un groupe à l’énergie communicative!

Tout l’univers de la Soul, du R’n’B et bien plus réinterprété par 4 chanteuses passionnées, accompagnées de 4 musiciens talentueux.

The Ladies & KJP, c’est 2h de SHOW empli de pep’s, de nostalgie, d’énergie et d’émotions, pour une soirée festive qui donne envie de bouger !

Le Bois Prévost Chemin du Bois Prévost, 78270 Rolleboise Rolleboise 78270 Yvelines Île-de-France

The Ladies & KJP