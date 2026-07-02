The Lady Vanishes – de Hitchcock – Ciné-concert – Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes
jeudi 18 février 2027 · Conservatoire de Nantes · Nantes
Informations pratiques
The Lady Vanishes – de Hitchcock – Ciné-concert – Saison ONPL 18 et 20 février 2027 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique
10 € à 48 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-18T20:00:00+01:00 – 2027-02-18T21:40:00+01:00
Fin : 2027-02-20T18:00:00+01:00 – 2027-02-20T19:40:00+01:00
Ciné-concert
« The Lady Vanishes » (1938) Long métrage réalisé par Alfred Hitchcock
(Version originale en anglais sous-titrée en français)
Réalisé en 1938, « The Lady Vanishes » est l’avant-dernier film de la période anglaise d’Alfred Hitchcock. Celui dont le succès lui permettra de gagner son ticket pour Hollywood. La femme dont il est question ici n’est pas une beauté froide comme celles que le réalisateur se plaisait à tourmenter, mais une charmante vieille dame encore plus british que le plus célèbre agent des services secrets de sa majesté. Dans un train transportant des voyageurs étranges à travers une Europe qui se prépare à la guerre, elle s’évapore. Kidnapping ? Meurtre ? Illusion ? Deux jeunes gens improvisent une enquête et Hitchcock, lui, nous mène en bateau.
La fiévreuse partition du compositeur Gilles Alonzo jouée en live par les musiciens de l’ONPL donnera le tempo et la mesure du suspense.
Gilles Alonzo, musique orchestration commandée par l’ONPL
Orchestre National des Pays de la Loire
Fabrice Pierre, direction
Durée : 1h40
Ciné-concerts dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes :
jeudi 18 février 2027 à 20h
samedi 20 février 2027 à 18h
Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « billetterie.nantes@onpl.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 25 29 29 »}, {« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/ »}]
Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire Orchestre National des Pays de la Loire
The Lady Vanishes – Hitchcock – 1938 © Image courtesy of Park Circus/ITV StudiosStudios
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