The Last Library Maison de la musique de Nanterre Nanterre vendredi 30 janvier 2026.

Que se passerait-il si nos bibliothèques étaient menacées de fermeture ?

Oscar, ado empathique et Mona, enfant solitaire se rencontrent autour de la résolution d’une énigme dans « la dernière bibliothèque », devenue pour chacun et chacune un refuge.

Iels décident de rentrer en résistance contre les adultes qui appliquent la censure. Et si la fiction avait le pouvoir d’agir sur le réel ?

Dans ce nouveau spectacle de théâtre et marionnettes, Simon Delattre et Mike Kenny choisissent de mettre en scène le silence et la résistance dans une dystopie qui dans certains endroits du monde,semble devenir réelle. Comment transmettre à la génération future le goût de la résistance ?

Pièce de théâtre à découvrir en famille dès 8 ans.

Le vendredi 30 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

payant

De 6 à 13 euros.

Tout public.

Maison de la musique de Nanterre 8 Rue des Anciennes Mairies 92000 Nanterre

Métro -> A : Nanterre Ville (Nanterre) (536m)

Bus -> 157159160503 : Plainchamp (Nanterre) (137m)

Vélib -> Chanzy – Sud-Est (326.23m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.maisondelamusique.eu/spectacles/the-last-library/