The Loop Gare du Midi Biarritz

Biarritz

The Loop

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-21 20:30:00

fin : 2027-05-21

Date(s) :

2027-05-21

Amateur de jeux de mots puisés dans des chansons de variété des années 70-80, des séries et des longs métrages, Robin GOUPIL s’amuse et amuse, signe des dialogues truculents échangés par des personnages pince-sans-rire. Le maire Mitchel n’a pas de chat, mais son fils Mike est accusé de meurtre. Et celui-ci a beau être futé comme un bison, toutes les preuves l’accablent. Défendu par l’avocate véreuse de la famille, va-t-il s’en sortir face aux assauts répétés de Douglas et Carrie, deux flics incorruptibles bien décidés à le faire tomber ? La théorie du chaos dit qu’un battement d’ailes de papillon en Sicile peut provoquer une tempête au Kansas. Les quatre protagonistes vont l’éprouver, enfermés dans une boucle temporelle aux allures de tempête délirante. Folle comédie à l’énergie prodigieuse, The Loop se vit comme un grand huit de l’humour.

Une pièce hilarante de bout en bout !!! .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English : The Loop

L’événement The Loop Biarritz a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Biarritz