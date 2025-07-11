The love behind my eyes Le Mans

The love behind my eyes

Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 20:00:00

fin : 2026-05-27 20:50:00

Date(s) :

2026-05-27

Ali Chahrour

S’inspirant d’une vieille légende arabe et portés par le chant liturgique d’une interprète au plateau, deux danseurs incarneront deux tourtereaux que le désir étreint dans une succession de tableaux à la sensualité exacerbée et à l’esthétique proche de l’univers du sacré, du rituel et du cérémonial. .

Rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

