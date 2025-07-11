The love behind my eyes Le Mans
The love behind my eyes Le Mans mercredi 27 mai 2026.
The love behind my eyes
Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 20:00:00
fin : 2026-05-27 20:50:00
Date(s) :
2026-05-27
Ali Chahrour
S’inspirant d’une vieille légende arabe et portés par le chant liturgique d’une interprète au plateau, deux danseurs incarneront deux tourtereaux que le désir étreint dans une succession de tableaux à la sensualité exacerbée et à l’esthétique proche de l’univers du sacré, du rituel et du cérémonial. .
Rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
English :
Ali Chahrour
German :
Ali Chahrour
Italiano :
Ali Chahrour
Espanol :
Ali Chahrour
L’événement The love behind my eyes Le Mans a été mis à jour le 2025-07-11 par CDT72