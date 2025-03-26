THE MAGICAL MUSIC OF HARRY POTTER – PALAIS DES CONGRES Perpignan

THE MAGICAL MUSIC OF HARRY POTTER – PALAIS DES CONGRES Perpignan dimanche 15 février 2026.

THE MAGICAL MUSIC OF HARRY POTTER Début : 2026-02-15 à 16:00. Tarif : – euros.

The Magical Music of Harry Potter live in concertDécouvrez la magie de la musique d’Harry Potter !Plongez dans l’univers des films Harry Potter lors d’une soirée de concert exceptionnelle avec une star invitée, The Magical Film Orchestra & Choir du cinéma, ainsi que des illusions magiques !Appréciez les compositions du quintuple lauréat des Oscars, John Williams, ainsi que la musique de Patrick Doyle, Nicholas Hooper et du lauréat de l’Oscar Alexandre Desplat.Vivez une soirée de concert magique dédiée à l’univers d’Harry Potter !Ce spectacle n’est pas un ciné-concert. Les images des films ne seront pas diffusées. Spectacle présenté en anglais sans sur-titrage.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALAIS DES CONGRES PLACE ARMAND LANOUX 66000 Perpignan 66