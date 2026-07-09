The Music of Hans Zimmer & Others Le Touquet-Paris-Plage
samedi 9 janvier 2027 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
The Music of Hans Zimmer & Others
Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-09
fin : 2027-01-09
Date(s) :
2027-01-09
Samedi 9 janvier 2027
20h Palais des Congrès Salle Ravel
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Ce spectacle n’est pas un ciné-concert. Les images des films ne seront pas diffusées.
Vivez La Musique de Hans Zimmer & Autres ! La meilleure musique de film de Dune , James Bond , Pirates des Caraïbes , Le Roi Lion , Gladiator , The Dark Knight , Inception , Interstellar , et bien d’autres productions de premier plan, lors d’un impressionnant événement concert avec un orchestre de musique de film, un chœur, des solistes renommés et une séquence de scènes de films, ainsi qu’une projection de lumière et de laser. La soirée sera présentée par un invité spécial du film original !
À partir de 39€ .
Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com
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English :
L’événement The Music of Hans Zimmer & Others Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage
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