The Music of Hans Zimmer & Others – The Music of Hans Zimmer – CONFLUENCE SPECTACLES Avignon

The Music of Hans Zimmer & Others – The Music of Hans Zimmer – CONFLUENCE SPECTACLES Avignon dimanche 15 mars 2026.

The Music of Hans Zimmer & Others – The Music of Hans Zimmer Début : 2026-03-15 à 16:00. Tarif : – euros.

SMARTARTECH PRÉSENTE : THE MUSIC OF HANS ZIMMER Découvrez The Music of Hans Zimmer and others – A Celebration ofFilm Music (La musique de Hans Zimmer et autres – Une célébrationde la musique de film) ! Les meilleures musiques de film de DJames Bond, Les Pirates des Caraïbes, Le Roi Lion, Gladiator, The DarkKnight, Inception, Interstellar et bien d’autres productions depremier plan – dans un concert à couper le souffle avec le HollywoFilm Orchestra, un chœur, des solistes vedettes et des séquences defilm sélectionnées – ainsi que des éclairages et des projections lasePlongez dans le cosmos musical de Hans Zimmer!

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CONFLUENCE SPECTACLES PLACE DE L’EUROPE 84000 Avignon 84