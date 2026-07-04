Informations pratiques

Baraize

The Plage to be

Chamorin Baraize Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-08

La voilà, la nouvelle édition du petit festival basse conso Montcocu The Place To Be !

Il y en aura pour tous les goûts, et le festival s’étend cette année sur davantage de jours, quatre, au lieu de deux, pour transcender ce lieu par le biais de propositions artistiques variées.

Montcocu The Place To Be ! Le petit festival qui vous fait voyager…sans partir bien loin!

Et de trois pour le petit festival convivial et basse conso conçu apr l’Association CO and Oïl, en partenariat avec l’Auberge de la Plage.

Au programme, ciné plein air, rando, sortie sur l’eau, entresort, concerts…Il y en aura pour tous les goûts !​ .

Chamorin Baraize 36270 Indre Centre-Val de Loire ocandoil@gmail.com

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English :

Here it is—the new edition of the small, low-impact Montcocu festival, The Place To Be!

There’ll be something for everyone, and this year the festival is running for four days instead of two, bringing this venue to life with a variety of artistic offerings.

L’événement The Plage to be Baraize a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Vallée de la Creuse