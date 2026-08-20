The police vibration (tribute police ), Victoria Station, Chef-du-Pont

Informations pratiques

The police vibration (tribute police ) Vendredi 20 novembre, 21h00 Victoria Station Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T21:00:00+01:00 – 2026-11-20T23:30:00+01:00

Fin : 2026-11-20T21:00:00+01:00 – 2026-11-20T23:30:00+01:00

Rejoignez-nous pour une soirée mémorable au son envoûtant du légendaire trio rock The Police ! Plongez dans l’univers de Sting, Andy Summers et Stewart Copeland. Notre talentueux groupe tribute vous transportera à l’époque où les hits tels que « Roxanne », « Message in a Bottle » et « Every Breath You Take » tournaient en boucle. Préparez-vous à chanter, danser et revivre les moments inoubliables de ce groupe iconique. Réservez dès maintenant et venez vivre une soirée qui ravivera vos souvenirs musicaux. Nous vous attendons avec impatience pour cet incroyable concert hommage à The Police.

Victoria Station Place de la Gare 78490 Méré Chef-du-Pont 50480 Manche Normandie

The police vibration (tribute police )