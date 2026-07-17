Informations pratiques

Gargas

The Red Folks en concert

Eglise de Gargas Gargas Vaucluse

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Prix libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 20:30:00

fin : 2026-08-27 21:45:00

Date(s) :

2026-08-27

The Red Folks distillent des chansons folk-rock aux effluves bluegrass et celtes. Sur scène, ce mélange très réussi nous fait remonter le temps et changer de décor ; ça sent bon l’iode, la bière et l’irish-coffee !

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Eglise de Gargas Gargas 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 32 15 41 68 theredfolks@gmail.com

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English :

The Red Folks perform folk-rock songs with hints of bluegrass and Celtic music. On stage, this wonderfully successful blend takes us back in time and transports us to a different setting; it smells of the sea, beer, and Irish coffee!

L’événement The Red Folks en concert Gargas a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon