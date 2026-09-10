THE RING x CLUB DE JOUR w/ Yann Muller, Trio Cover & more, Warehouse, Nantes

Informations pratiques

THE RING x CLUB DE JOUR w/ Yann Muller, Trio Cover & more Samedi 10 octobre, 19h00 Warehouse Loire-Atlantique

22,99

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T19:00:00+02:00 – 2026-10-10T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-10T19:00:00+02:00 – 2026-10-10T23:59:00+02:00

Pourquoi attendre minuit pour faire la fête ? Club de Jour revient de 19h à 00h, cette fois en collaboration avec l’agence 106, pour une édition inédite : THE RING x CLUB DE JOUR.

En tête d’affiche, Yann Muller s’impose comme l’une des signatures les plus singulières de la scène disco-house française. Son univers sonore solaire, mélodique et dansant a dépassé le milliard de streams cumulés, preuve de son rayonnement international. Sa musique traverse les générations et transforme chaque performance en véritable expérience collective, entre groove disco et refrains fédérateurs.

À ses côtés, Trio Cover, groupe de référence du grand Ouest basé à Nantes, propose ses reprises rock & pop des années 60 à 2000, riches de plus de 1500 concerts depuis 2005.

Le plateau sera complété par DJ Mass et Tony Moya, avec des performances qui viendront ponctuer les DJ sets tout au long de la soirée, dont les détails resteront une surprise réservée au soir même !

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Et pour prolonger la fête, direction la TDL avec l’aftershow by Dan Bono !

Warehouse 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.warehouse-nantes.fr/event/the-ring-x-club-de-jour-w-yann-muller-trio-cover-more »}]

THE RING x CLUB DE JOUR invite Yann Muller et Trio Cover au Warehouse Nantes le samedi 10 octobre 2026.