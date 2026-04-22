The Rock Boy & Grande Emma Peniche Marcounet Paris

The Rock Boy est de retour. Des guitares puissantes, une vision précise cachée par des lunettes flamboyantes … Porté par ses collaborateurs en live, The Rock Boy c’est du rock pure mélangé à de l’indus. Un seul objectif, t’immerger dans son univers et te faire passer un moment unique. Viens découvrir le futur du rock !

Are you ready to meet the beast ?

Le mercredi 22 avril 2026

de 20h00 à 22h00

payant Prévente standard : 10 EUR

Tarif sur place : 15 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-22T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-23T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-22T20:00:00+02:00_2026-04-22T22:00:00+02:00

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris

https://www.instagram.com/rockboy.music/ https://www.facebook.com/therockboy.official/ https://www.facebook.com/therockboy.official/



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