La comédie musicale culte de Richard O’Brien débarque à Paris à l’occasion d’une nouvelle tournée mondiale et ouvrira les portes de son manoir du 23 au 28 juin 2026 au Casino de Paris pour une semaine de rock, de glamour et de transgression !

The Rocky Horror Show nous entraîne aux côtés de Brad et Janet, deux jeunes fiancés bien sous tous rapports, dont la soirée prend un tournant complètement imprévisible lorsqu’ils se retrouvent dans le manoir du Dr Frank-N-Furter, un scientifique travesti aussi charismatique que déjanté ! Une aventure qu’ils n’oublieront jamais, remplie de plaisir, de batifolages et de frivolité… Entre créatures extraterrestres, performances délirantes et numéros musicaux électrisants, The Rocky Horror Show nous embarque dans un voyage musical aux frontières de la normalité !

Mis en scène par Christopher Luscombe, ce show légendaire nous emporte dans un tourbillon musical où le Time Warp, Sweet Transvestite et Dammit Janet résonnent comme des classiques. Une célébration jubilatoire où l’interaction avec le public transforme chaque représentation en une fête unique !

Après avoir séduit plus de 35 millions de spectateurs à travers le monde, The Rocky Horror Show continue depuis plus de 50 ans de fasciner, de choquer et de faire danser !

Un classique du musical glam rock qui reste plus que jamais une ode à la liberté…

– DU 23 AU 28 JUIN 2026 AU CASINO DE PARIS

La comédie musicale culte de Richard O’Brien débarque à Paris !

Du mardi 23 juin 2026 au dimanche 28 juin 2026 :

dimanche

de 14h00 à 16h00

samedi

de 15h00 à 17h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 20h00 à 22h00

payant Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-23T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-29T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-23T20:00:00+02:00_2026-06-23T22:00:00+02:00;2026-06-24T20:00:00+02:00_2026-06-24T22:00:00+02:00;2026-06-25T20:00:00+02:00_2026-06-25T22:00:00+02:00;2026-06-26T20:00:00+02:00_2026-06-26T22:00:00+02:00;2026-06-27T15:00:00+02:00_2026-06-27T17:00:00+02:00;2026-06-27T20:00:00+02:00_2026-06-27T22:00:00+02:00;2026-06-28T14:00:00+02:00_2026-06-28T16:00:00+02:00;2026-06-28T20:00:00+02:00_2026-06-28T22:00:00+02:00



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