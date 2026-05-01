The Simon & Garfunkel Revival Band Muntzenheim

Muntzenheim

The Simon & Garfunkel Revival Band

24 Rue Vauban Muntzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31 19:00:00

fin : 2026-05-31 21:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Peu d’artistes jouissent d’une réputation aussi excellente que celle du Simon & Garfunkel Revival Band. Ils présentent ici les plus belles chansons de ce duo culte.

Peu d’artistes jouissent d’une réputation aussi excellente que celle du SIMON & GARFUNKEL REVIVAL BAND. Partout où ils se produisent, ces musiciens passionnés enthousiasment leur public et récoltent des critiques élogieuses. Dans leur programme Feelin’ Groovy , ils présentent les plus belles chansons du duo culte SIMON & GARFUNKEL. Des ballades comme Scarborough Fair ou Bright Eyes , des classiques comme Mrs. Robinson , The Boxer ou The Sound of Silence font tout autant partie de leur vaste répertoire que la entraînante Cecilia . Il ne suffit pas de simplement rejouer les morceaux et pour éveiller le sens musical et les nombreuses petites subtilités musicales, il faut également des musiciens de premier ordre.

Michael Frank, Guido Reuter accompagnés par Sebastian Fritzlar & Ingo Kaiser, réussissent le tour de force de créer des reprises parfaites et des interprétations personnelles si authentiques que le public se laisse emporter par leurs morceaux très rythmés et pleins d’émotion. Avec leurs performances vocales et instrumentales coordonnées dans les moindres détails, ils estompent la frontière entre l’original et la copie. À elles seules, les voix, qui correspondent presque parfaitement à celles des originaux, sont d’une authenticité difficile à surpasser. Les compétences instrumentales des musiciens sont tout aussi impressionnantes que leur présence sur scène et offrent un spectacle parfait, sans avoir besoin de grands effets scéniques. .

24 Rue Vauban Muntzenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 63 80 contact@cc-riedbrun.fr

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English :

Few artists enjoy such an excellent reputation as the Simon & Garfunkel Revival Band. Here, they present the finest songs by this cult duo.

L’événement The Simon & Garfunkel Revival Band Muntzenheim a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme de Colmar