The Time Machine Médiathèque Luce Courville Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-28 16:00 –

Gratuit : oui En famille – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Par la compagnie Le SonArtEt si le temps devenait un terrain de jeu artistique ? Inspiré du roman La Machine à voyager dans le temps de H.G. Wells, The Time Machine fait dialoguer la musique jazz contemporaine et les instruments du 17? siècle dans une création originale. Cette lecture musicale dessinée, adaptation intimiste du concert dessiné, invite le public à une immersion sensible au cœur du récit du voyageur dans le temps.Sur scène, trois artistes donnent vie à cette aventure en direct : un comédien prête sa voix au récit du scientifique, un musicien au théorbe compose un paysage sonore délicat, entre résonances anciennes et atmosphères suspendues, tandis qu’un dessinateur fait naître sous les yeux du public un univers visuel projeté en temps réel.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/



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