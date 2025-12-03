THE YOUNG GODS – LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle

THE YOUNG GODS Début : 2026-05-21 à 20:00. Tarif : – euros.

« Nous avons tous la soixantaine – mais si nous avons l’énergie pour faire des choses, allons-y. Garder cette motivation après 40 ans, c’est comme de dire « Envoyé ! Ferme-la et fonce ».Il y a quatre décennies, The Young Gods ont réinventé la musique rock en utilisant la nouvelle technologie du sampling d’une manière que personne d’autre n’avait envisagée. Dans un monde rock et pop dominé par les orthodoxies anglo-américaines, ils ont proposé quelque chose de colossal et d’avant-gardiste d’origine européenne. Alors que d’autres recyclaient paresseusement des samples de vieux riffs de James Brown et Led Zeppelin dans un esprit de postmodernisme affaibli, comme pour suggérer qu’il n’y avait rien de nouveau sous le soleil, The Young Gods ont créé une nouvelle énergie élémentaire en utilisant la matière morte du rock et de la musique classique qu’ils échantillonnaient comme des combustibles fossiles – ils ont redécouvert le feu, un feu qui a embrasé leurs deux premiers albums – The Young Gods et L’Eau rouge. La formule était simple : batterie, voix, samples. Mais ce qu’ils ont produit était révolutionnaire, post-postmoderne.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17