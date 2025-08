Doué·e·s – Les mille Printemps Théâtre 13 / Bibliothèque Paris

Doué·e·s – Les mille Printemps Théâtre 13 / Bibliothèque Paris mercredi 7 janvier 2026.

Avez-vous déjà eu la sensation d’être la personne la plus « paumée » d’un groupe ? D’avoir adoré une œuvre que tout le monde trouve aberrante ? D’avoir loupé une actualité pourtant immanquable ? De ne rien comprendre à ce que votre brillant·e « crush » vous raconte ? De ne même pas savoir répondre à une question sur vous-même ? Sept personnages aux parcours entremêlés se retrouvent face à un cerveau qui leur pose problème. Que ce soit le leur, ou celui d’un·e autre : il ne pense pas comme il faut. Comment cohabiter – et même s’aimer– à huit milliards de cerveaux uniques et imparfaits ? Avec Doué·e·s, la compagnie Les mille Printemps vous invite à entrer en introspection dans une fiction chorégraphique.

Distribution

Texte Gabrielle Chalmont-Cavache

Collaboration à l’écriture Marina Tomé

Mise en scène Gabrielle Chalmont-Cavache Avec Claire Bouanich, Sarah Coulaud, Louise Fafa, Maud Martel, Jeanne Ruff, Juliette Smadja et Lisa Toromanian

Scénographie Angéline Croissant

Lumière Emma Schler

Chorégraphie Louise Fafa

Musique Jeanne Ruff

Costumes Sarah Coulaud

Production Cléo Varmaxizis

Diffusion Clémence Martens

Administration Naomi Morigaud

Doué·e·s est une fiction où s’entrecroisent sciences sociales, sciences cognitives et pop culture. Sept personnages déterminés par leur classe sociale, leur origine, leur genre et leurs atypies font face à un besoin de se « surpasser intellectuellement ».

Du mercredi 07 janvier 2026 au vendredi 23 janvier 2026 :

samedi

de 18h00 à 19h45

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h45

payant

De 5 à 25 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Théâtre 13 / Bibliothèque 30, rue du Chevaleret 75013 Paris

https://theatre13.com/spectacle/doue%c2%b7e%c2%b7s/ +33145886222 https://www.facebook.com/LeTheatre13 https://www.facebook.com/LeTheatre13