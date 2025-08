Psychodrame – Lisa Guez Théâtre 13 / Bibliothèque Paris

Psychodrame – Lisa Guez Théâtre 13 / Bibliothèque Paris mardi 10 février 2026.

Dans le psychodrame, on rejoue ses traumatismes en y incarnant des personnages ou des objets : tout ce que l’imagination peut produire. Mais la pratique du psychodrame est sérieuse, il convient de suivre un protocole afin de parvenir à soigner les plaies que les souvenirs ont gravées. Jouer pour soigner, rejouer le drame pour déjouer les traumatismes : c’est la mission que les soignantes se donnent, en tentant jour après jour de guérir ces quatre patientes. Alors, quand on annonce les coupes budgétaires du centre et la fin des séances de psychodrame, c’est tout un monde qui s’écroule. Il faut se battre et jouer contre la montre pour sauver cette pratique.

Distribution

Conception et mise en scène Lisa Guez

Texte écriture collective de Fernanda Barth, Valentine Bellone, Sarah Doukhan, Anne Knosp, Valentine Krasnochok, Nelly Latour, Clara Normand et Jordane Soudre dirigée par Lisa Guez



Avec Fernanda Barth, Valentine Bellone, Anne Knosp, Valentine Krasnochok, Nelly Latour et Jordane Soudre

Collaboration à la mise en scène, à la dramaturgie et costumes Sarah Doukhan

Création lumière et scénographie Lila Meynard

Réalisation du décor Ateliers de construction du ThéâtredelaCité – direction Michaël Labat

Son et musique Louis-Marie Hippolyte (Louma Hipp)

Collaboration artistique et production Clara Normand Conseil scientifique à la création Géraldine Rougevin-Baville Regard chorégraphique Cyril Viallon

Diffusion Anne-Sophie Boulan

Presse Francesca Magni

À partir de recherches de terrain et d’inspirations personnelles, six comédiennes incarnent tour à tour les soignantes et les patientes d’un centre psychiatrique. Alors que le budget est réduit, elles tentent de sauver la pratique thérapeutique du psychodrame.

Du mardi 10 février 2026 au vendredi 20 février 2026 :

samedi

de 18h00 à 20h12

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 22h15

payant

De 5 à 25 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-10T21:00:00+01:00

fin : 2026-02-20T23:15:00+01:00

Date(s) : 2026-02-10T20:00:00+02:00_2026-02-10T22:15:00+02:00;2026-02-11T20:00:00+02:00_2026-02-11T22:15:00+02:00;2026-02-12T20:00:00+02:00_2026-02-12T22:15:00+02:00;2026-02-13T20:00:00+02:00_2026-02-13T22:15:00+02:00;2026-02-14T18:00:00+02:00_2026-02-14T20:12:00+02:00;2026-02-16T20:00:00+02:00_2026-02-16T22:15:00+02:00;2026-02-17T20:00:00+02:00_2026-02-17T22:15:00+02:00;2026-02-18T20:00:00+02:00_2026-02-18T22:15:00+02:00;2026-02-19T20:00:00+02:00_2026-02-19T22:15:00+02:00;2026-02-20T20:00:00+02:00_2026-02-20T22:15:00+02:00

Théâtre 13 / Bibliothèque 30, rue du Chevaleret 75013 Paris

https://theatre13.com/spectacle/9196/ +33145886222 https://www.facebook.com/LeTheatre13 https://www.facebook.com/LeTheatre13