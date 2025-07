Histoires de manger – Maly Diallo et Tatiana Spivakova Théâtre 13 / Bibliothèque Paris

Histoires de manger – Maly Diallo et Tatiana Spivakova Théâtre 13 / Bibliothèque Paris mercredi 11 février 2026.

Née d’un dialogue profond sur leurs héritages culturels respectifs russo-arméniens et sénégalais, et nourrie par leurs riches trajectoires, la proposition interroge ce que la cuisine véhicule : un patrimoine sensoriel puissant mais aussi un théâtre de tensions sociales et patriarcales. Que mangeraient nos aïeules si elles devaient partager la même assiette ? Les saveurs se rencontrent et les frontières s’abolissent. Le public est invité à un rituel intime qui s’ouvre comme une fête de famille où chacun.e est invité.e à participer sous forme de différents ateliers, et se scelle autour d’une grande tablée pour partager un repas aussi gourmand que spirituel, où mémoire et transmission questionnent autant qu’elles rassemblent.

Distribution

Texte, jeu et mise en scène Maly Diallo et Tatiana Spivakova

Son Louis Daurat

Commise de cuisine et regard extérieur Viktoria Kozlova

Maly Diallo et Tatiana Spivakova nous invitent à une table garnie de leurs héritages culturels, où mémoire et récits questionnent autant qu’ils rassemblent. Histoires de Manger est une expérience théâtro-culinaire hors du temps où chaque participant.e met la main à la pâte.

Du mercredi 11 février 2026 au samedi 14 février 2026 :

mercredi, samedi

de 13h00 à 14h30

payant

De 5 à 25 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-11T14:00:00+01:00

fin : 2026-02-14T15:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-11T13:00:00+02:00_2026-02-11T14:30:00+02:00;2026-02-14T13:00:00+02:00_2026-02-14T14:30:00+02:00

Théâtre 13 / Bibliothèque 30, rue du Chevaleret 75013 Paris

https://theatre13.com/spectacle/histoires-de-manger/ +33630502778 https://www.facebook.com/LeTheatre13 https://www.facebook.com/LeTheatre13