Hmar Lil – Somnambule – Asmaa Samlali, Karima El Kharraze Théâtre 13 / Bibliothèque Paris

Hmar Lil – Somnambule – Asmaa Samlali, Karima El Kharraze Théâtre 13 / Bibliothèque Paris mardi 10 mars 2026.

Jeune réfugiée queer, Asmaa Samlali arrive en France peu de temps après la sortie du jeu Pokémon Go. Elle cherche sa place, comme les réfugié·es venu·es de Syrie, du Soudan du Sud ou encore d’Afghanistan, en proie à la guerre. Coincée dans sa chambre de bonne trop petite pour être louée, elle se rêve en Pikachu. Un alter ego pouvant voyager dans l’espace-temps et revivre des souvenirs. Asmaa Samlali chante en amazighe et en arabe sa tentative de se construire une nouvelle vie, accompagnée par la musique et la traduction en direct de Zoé Kammarti. Malgré les innombrables obstacles sur son parcours, elle se prépare à un concours d’école de théâtre et imagine des rituels pour soigner ses blessures.

Distribution

Texte, conception et jeu Asmaa Samlali

Regard extérieur et dramaturgie Karima El Kharraze Composition et musique live Zoé Kammarti

Collaboration à la mise en scène Virgile L. Leclerc

Scénographie Shehrazad Dermé Création vidéo Samir Ramdani

Création lumières et régie Myriam Adjallé

Production Pauline Delaplace

Entre théâtre et chant, Hmar Lil est le récit d’Asmaa Samlali, jeune réfugiée marocaine. S’y mêlent ses engagements politiques, ses allers-retours à la préfecture, ses histoires de Pokémon et son coup de foudre pour une femme « belle comme la révolution ».

Du mardi 10 mars 2026 au vendredi 20 mars 2026 :

samedi

de 18h00 à 19h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h00

payant

De 5 à 25 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-10T21:00:00+01:00

fin : 2026-03-20T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-10T20:00:00+02:00_2026-03-10T21:00:00+02:00;2026-03-11T20:00:00+02:00_2026-03-11T21:00:00+02:00;2026-03-12T20:00:00+02:00_2026-03-12T21:00:00+02:00;2026-03-13T20:00:00+02:00_2026-03-13T21:00:00+02:00;2026-03-14T18:00:00+02:00_2026-03-14T19:00:00+02:00;2026-03-16T20:00:00+02:00_2026-03-16T21:00:00+02:00;2026-03-17T20:00:00+02:00_2026-03-17T21:00:00+02:00;2026-03-18T20:00:00+02:00_2026-03-18T21:00:00+02:00;2026-03-19T20:00:00+02:00_2026-03-19T21:00:00+02:00;2026-03-20T20:00:00+02:00_2026-03-20T21:00:00+02:00

Théâtre 13 / Bibliothèque 30, rue du Chevaleret 75013 Paris

https://theatre13.com/spectacle/%d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d9%84-hmar-lil-somnambule/ +33145886222 https://www.facebook.com/LeTheatre13 https://www.facebook.com/LeTheatre13