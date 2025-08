Hamlet(te) – Clémence Coullon Théâtre 13 / Bibliothèque Paris

Au royaume du Danemark, le roi meurt subitement d’une piqûre de serpent, dit-on. Lors d’une apparition du spectre de son père, le prince Hamlet apprend que ce dernier a été empoisonné par son oncle, Claudius. Il décide alors de le venger. Il simule la folie et délaisse sa fiancée Ophélie qui, par mégarde, le tue. Comment continuer la pièce ? Hamlet(te) s’amuse des conventions théâtrales et joue avec les attentes du public. Cette machine à jouer pousse l’absurde, le comique de situation et le non-sens à leur paroxysme. Une pièce où l’inattendu peut devenir à la fois l’accident qui vous fait chuter, mais aussi l’occasion d’une réinvention.

Distribution

D’après William Shakespeare

Traduction Jean-Michel Déprats Adaptation et mise en scène Clémence Coullon

Avec Alexandre Auvergne, Chloé Besson, Olivier David, Lomane de Dietrich, Hermine Dos Santos, David Guez, Sébastien Lefebvre, Tom Menanteau, Hugo Merck, Guillaume Morel, Shekina Mangatalle-Carey, Hélène Rimenaid, Basile Sommermeyer, Léna Tournier Bernard



Dramaturgie Clémence Coullon, Barbara Métais-Chastanier

Collaboration artistique Hugo Merck

Scénographie et régie générale Angéline Croissant Lumière Félix Depautex Son Marc Bretonnière, Simon Peneau

Costumes Marion Duvinage, Marion Montel

Habilleuse Lucie Duranteau

Assistanat à la mise en scène Lolita de Villers

Construction du décor Ateliers du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique – PSL

Jouer Hamlet et perdre Hamlet en route, voilà un problème. Dans cette variation fantasque de l’œuvre shakespearienne, les autres personnages tentent, tant bien que mal, de pallier la mort subite du protagoniste, pour le meilleur comme pour le pire…

Du mardi 07 avril 2026 au vendredi 17 avril 2026 :

samedi

de 18h00 à 20h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 22h00

payant

De 5 à 25 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Théâtre 13 / Bibliothèque 30, rue du Chevaleret 75013 Paris

