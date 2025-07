La voix de ma grand-mère – Vanasay Khamphommala Théâtre 13 / Bibliothèque Paris

La dramaturge et performeuse Vanasay Khamphommala n’a jamais entendu la voix de sa grand-mère, décédée quelques jours après la naissance de son père. Sur scène, elle cherche à reconstruire le récit brusquement interrompu d’une vie presque anonyme, lointaine dans le temps et dans l’espace, dont les dernières traces sont en train de s’effacer. Accompagnée par son père, elle développe un espace acoustique où déployer un duo avec sa grand-mère paternelle. Au-delà de son histoire personnelle, c’est une exploration de nos mémoires individuelles et collectives qui se dessine : l’écologie de nos souvenirs, l’impact de la migration sur la transmission de nos histoires. Ce que, d’une génération à l’autre, nous nous disons, ce que nous ne nous disons pas — et ce que nous nous disons sans nous le dire.

Programmation croisée avec la Maison des Métallos

Audiodescritpion – AD

La représentation du mercredi 6 mai à 16h sera proposée en audiodescription

Réalisation Laetitia Dumont-Lewi / Réservation auprès d’Yselle Bazin (ysellebazin@theatre13.com – 01 45 88 41 89)

Distribution

Dramaturgie et texte Vanasay Khamphommala

Avec Somphet Khamphommala, Vanasay Khamphommala

Voix Sieng In Bounmisay, Naly Lokhamsay, Daly Hiangsomboun

Collaboration artistique Thomas Christin

Création sonore Robin Meier Wiratunga

Scénographie Kim lan Nguyên Thi

Travail chorégraphique Olé Khamchanla

Costumes Vanasay Khamphommala, Marion Montel

Tissage Mai Bounmisay, Souksavanh Chanthavanh, Monkham Thongpanya

Régie générale, son, plateau Maël Fusillier

Création lumière, régie lumière, plateau Léa Dhieux

Administration, production Kelly Angevine

Poursuivant une quête, celle de chanter avec sa grand-mère morte au Laos en 1944, Vanasay Khamphommala invite son père sur scène. Avec lui, elle tente de retisser un lien que le temps et l’espace ont défait.

Du lundi 04 mai 2026 au jeudi 07 mai 2026 :

mercredi

de 16h00 à 17h05

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 20h00 à 21h05

payant

De 5 à 25 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Théâtre 13 / Bibliothèque 30, rue du Chevaleret 75013 Paris

