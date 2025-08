Mon côté Wertheimer – Chloé Oliveres Théâtre 13 / Glacière Paris

Mon côté Wertheimer – Chloé Oliveres Théâtre 13 / Glacière Paris jeudi 8 janvier 2026.

Ses aïeules ont fait comme elles pouvaient au temps où elles vivaient. Au Moyen-âge on brûlait celles soupçonnées de sorcellerie. Il y a cent ans, on enfermait celles que l’on considérait hystériques. Terrifiée par l’idée de devenir « folle », Chloé Oliveres sonde la fragilité psychologique de ses ancêtres. Mais étaient-elles fêlées ? Ou n’est-ce pas plutôt le patriarcat qui les a étiquetées non-conformes ? Pour se défaire de sa peur et chérir ce matrimoine qui la constitue, elle tente de se réconcilier avec les mères du côté Wertheimer de sa famille. Dans ce seule-en-scène lumineux, elle mène une réflexion sur la santé mentale à travers le temps et à travers les femmes.

Distribution

Texte et jeu Chloé Oliveres

Mise en scène Papy

Scénographie Émilie Roy

Lumière Arnaud Le Dû

Costumes Sarah Dupont

À travers son arrière-grand-mère « mélancolique » internée à l’hôpital Sainte-Anne, sa grand-mère atteinte d’Alzheimer, sa mère et elle-même, Chloé Oliveres remonte le fil de son matrimoine et de son héritage psychique. Une exploration teintée d’humour et de tendresse.

Du jeudi 08 janvier 2026 au samedi 24 janvier 2026 :

samedi

de 18h00 à 19h20

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h20

payant

De 5 à 25 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-08T21:00:00+01:00

fin : 2026-01-24T20:20:00+01:00

Date(s) : 2026-01-08T20:00:00+02:00_2026-01-08T21:20:00+02:00;2026-01-09T20:00:00+02:00_2026-01-09T21:20:00+02:00;2026-01-10T18:00:00+02:00_2026-01-10T19:20:00+02:00;2026-01-12T20:00:00+02:00_2026-01-12T21:20:00+02:00;2026-01-13T20:00:00+02:00_2026-01-13T21:20:00+02:00;2026-01-14T20:00:00+02:00_2026-01-14T21:20:00+02:00;2026-01-15T20:00:00+02:00_2026-01-15T21:20:00+02:00;2026-01-16T20:00:00+02:00_2026-01-16T21:20:00+02:00;2026-01-17T18:00:00+02:00_2026-01-17T19:20:00+02:00;2026-01-19T20:00:00+02:00_2026-01-19T21:20:00+02:00;2026-01-20T20:00:00+02:00_2026-01-20T21:20:00+02:00;2026-01-21T20:00:00+02:00_2026-01-21T21:20:00+02:00;2026-01-22T20:00:00+02:00_2026-01-22T21:20:00+02:00;2026-01-23T20:00:00+02:00_2026-01-23T21:20:00+02:00;2026-01-24T18:00:00+02:00_2026-01-24T19:20:00+02:00

Théâtre 13 / Glacière 103A, boulevard Auguste-Blanqui 75013 Paris

https://theatre13.com/spectacle/mon-cote-wertheimer-vers-tes-meres/ +33145886222 https://www.facebook.com/LeTheatre13 https://www.facebook.com/LeTheatre13