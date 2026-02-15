Théatre 2026 Salle des fêtes Saint-Maixent-de-Beugné
Théatre 2026 Salle des fêtes Saint-Maixent-de-Beugné samedi 7 mars 2026.
Théatre 2026
Salle des fêtes Grand Rue Saint-Maixent-de-Beugné Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07 2026-03-08 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-20
L’Amicale de St Maixent de Beugné organise ses
représentations théâtrales, à salle des Fêtes.
1ère partie Pièce jouée par les jeunes de la troupe.
2ème partie Un pépin dans les noisettes Comédie de Jean-Claude MARTINEAU .
Salle des fêtes Grand Rue Saint-Maixent-de-Beugné 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 65 31 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théatre 2026
L’événement Théatre 2026 Saint-Maixent-de-Beugné a été mis à jour le 2026-02-21 par CC Val de Gâtine