Théatre 2026 Salle des fêtes Saint-Maixent-de-Beugné

Théatre 2026

Salle des fêtes Grand Rue Saint-Maixent-de-Beugné Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-08 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-20

L’Amicale de St Maixent de Beugné organise ses

représentations théâtrales, à salle des Fêtes.

1ère partie Pièce jouée par les jeunes de la troupe.

2ème partie Un pépin dans les noisettes Comédie de Jean-Claude MARTINEAU .

Salle des fêtes Grand Rue Saint-Maixent-de-Beugné 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 65 31 25

