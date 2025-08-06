Théâtre à Figeac Sganarelle ou le cocu imaginaire + L’amour médecin Figeac
Théâtre à Figeac Sganarelle ou le cocu imaginaire + L’amour médecin Figeac jeudi 12 février 2026.
Théâtre à Figeac Sganarelle ou le cocu imaginaire + L’amour médecin
espace François Mitterrand Figeac Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Supplément
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 20:30:00
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
Un hommage saisissant à Molière, maître français de la comédie, avec deux célèbres pièces Sganarelle ou le Cocu imaginaire et L’Amour médecin. Ah, l’amour !
Dans la première, Sganarelle en mari jaloux pense que sa compagne s’est trouvé un jeune amant dont la main est déjà prise… Par une série d’habiles quiproquos dont Molière a le secret, chacun s’imagine être trompé par l’autre.
Dans L’Amour médecin, c’est un Sganarelle égoïste, possessif et crédule qui refuse catégoriquement le mariage de sa fille qui, maligne, mettra au point un stratagème pour arriver à ses fins. Une soirée avec le Club dramatique, artistes associés à la saison de spectacles, qui célèbre l’écriture et le potentiel comique de Molière pour transmettre son héritage aux jeunes générations.
Infos pratiques
Durée 1h25
À partir de 11 ans 10 .
espace François Mitterrand Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78
English :
A striking tribute to Molière, the French master of comedy, with two famous plays: Sganarelle ou le Cocu imaginaire and L’Amour médecin. Ah, love!
In the first, Sganarelle, as a jealous husband, thinks his companion has found herself a young lover ? whose hand is already taken? Through a series of clever misunderstandings, as Molière was wont to do, each imagines the other is deceiving him or her.
In L’Amour médecin, it’s a selfish, possessive and gullible Sganarelle who categorically refuses to marry his daughter, who cleverly devises a stratagem to get her way. An evening with the Club dramatique, artists associated with the performance season, celebrating Molière?s writing and comic potential to pass on his legacy to younger generations.
German :
Eine eindringliche Hommage an Molière, den französischen Meister der Komödie, mit zwei berühmten Stücken: Sganarelle ou le Cocu imaginaire (Sganarelle oder der eingebildete Schelm) und L’Amour médecin (Die Liebe als Arzt). Ach, die Liebe!
Im ersten Stück glaubt Sganarelle als eifersüchtiger Ehemann, dass seine Freundin einen jungen Liebhaber gefunden hat, dessen Hand bereits vergeben ist Durch eine Reihe von geschickten Missverständnissen, für die Molière bekannt ist, glaubt jeder, vom anderen betrogen zu werden.
In L’Amour médecin ist es ein egoistischer, besitzergreifender und leichtgläubiger Sganarelle, der die Heirat seiner Tochter kategorisch ablehnt, die, schlau wie sie ist, eine List entwickelt, um ihr Ziel zu erreichen. Ein Abend mit dem Club dramatique, Artistes associés à la saison de spectacles, der Molières Schreiben und sein komisches Potenzial feiert, um sein Erbe an die jüngeren Generationen weiterzugeben.
Italiano :
Un suggestivo omaggio a Molière, il maestro della commedia francese, con due celebri opere: Sganarelle ou le Cocu imaginaire e L’Amour médecin. Ah, l’amore!
Nella prima, Sganarelle, un marito geloso, pensa che la sua compagna si sia trovata un giovane amante, la cui mano è già presa? Attraverso una serie di abili equivoci, un segreto di Molière, ognuno immagina che l’altro lo stia ingannando.
Ne L’Amour médecin, è uno Sganarelle egoista, possessivo e credulone che si rifiuta categoricamente di sposare sua figlia, che escogita abilmente uno stratagemma per farsi strada. Una serata con il Club dramatique, artisti associati alla stagione di spettacoli, per celebrare la scrittura e il potenziale comico di Molière e trasmettere la sua eredità alle nuove generazioni.
Espanol :
Un sorprendente homenaje a Molière, el maestro francés de la comedia, con dos obras célebres: Sganarelle ou le Cocu imaginaire y L’Amour médecin. ¡Ah, el amor!
En la primera, Sganarelle, un marido celoso, cree que su compañera se ha buscado un joven amante? cuya mano ya está cogida? A través de una serie de ingeniosos malentendidos, un secreto de Molière, cada uno imagina que el otro le está engañando.
En L’Amour médecin, es un Sganarelle egoísta, posesivo y crédulo, que se niega rotundamente a casarse con su hija, quien urde astutamente una estratagema para salirse con la suya. Una velada con el Club dramático, artistas asociados a la temporada de espectáculos, que celebra la escritura de Molière y su potencial cómico para transmitir su legado a las nuevas generaciones.
L’événement Théâtre à Figeac Sganarelle ou le cocu imaginaire + L’amour médecin Figeac a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Figeac