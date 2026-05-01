Théâtre à la Forge c’est en forgeant qu’on devient comédien Valprivas
Théâtre à la Forge c’est en forgeant qu’on devient comédien Valprivas samedi 16 mai 2026.
Valprivas
Théâtre à la Forge c’est en forgeant qu’on devient comédien
169 grande rue Valprivas Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
carte blanche pour 3 comédiens
A découvrir un solo de leur choix
L’arbre qui cache la forêt théâtre à 2 voix de et par Valérie rey
Paroles et liberté lecture par Philippe Bonjour
Warum tritallium, why le travail chansons Grégory Pérève
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169 grande rue Valprivas 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 20 65 82 artem.theatre@wanadoo.fr
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English :
carte blanche for 3 actors:
Discover a solo of their choice
L’arbre qui cache la forêt theater for 2 voices by Valérie rey
Paroles et liberté reading by Philippe Bonjour
Warum tritallium, why le travail songs by Grégory Pérève
L’événement Théâtre à la Forge c’est en forgeant qu’on devient comédien Valprivas a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron