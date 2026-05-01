Valprivas

Théâtre à la Forge c’est en forgeant qu’on devient comédien

169 grande rue Valprivas Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

carte blanche pour 3 comédiens

A découvrir un solo de leur choix

L’arbre qui cache la forêt théâtre à 2 voix de et par Valérie rey

Paroles et liberté lecture par Philippe Bonjour

Warum tritallium, why le travail chansons Grégory Pérève

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169 grande rue Valprivas 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 20 65 82 artem.theatre@wanadoo.fr

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English :

carte blanche for 3 actors:

Discover a solo of their choice

L’arbre qui cache la forêt theater for 2 voices by Valérie rey

Paroles et liberté reading by Philippe Bonjour

Warum tritallium, why le travail songs by Grégory Pérève

L’événement Théâtre à la Forge c’est en forgeant qu’on devient comédien Valprivas a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron