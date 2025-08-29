Théâtre À LA RECHERCHE DE LA RECHERCHE Amiens
Théâtre À LA RECHERCHE DE LA RECHERCHE Amiens mardi 12 mai 2026.
Théâtre À LA RECHERCHE DE LA RECHERCHE
2 place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : 27 – 27 –
27
Tarif réduit adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 19:30:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12 2026-05-13
DE ET AVEC CHRISTOPHE ALÉVÊQUE
MISE EN SCÈNE PHILIPPE SOHIER
Loin d’une cérébrale analyse, Jean-Jacques Vanier s’approprie la matière proustienne avec humour, tendresse et intelligence dramatique. Amoureux des mots si patiemment couchés sur le papier par l’écrivain, Jean-Jacques Vanier trace à partir de La recherche un cheminement intime, émouvant, étonnamment drôle.
Un seul en scène jubilatoire, inventif et original comme l’est le talent de Jean-Jacques Vanier.
Durée 1h10
MAI
mardi 12 à 19h30
mercredi 13 à 19h30
TARIF A 27 .
2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Théâtre À LA RECHERCHE DE LA RECHERCHE Amiens a été mis à jour le 2025-08-29 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS