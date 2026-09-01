Informations pratiques

Laon

Théâtre à Laon Coup de Bluff au cabaret

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 20:30:00

fin : 2026-09-15 22:00:00

Date(s) :

2026-09-15

Du rire au programme !

Coup de bluff au cabaret est une comédie hilarante qui se termine en apothéose par un vrai show cabaret mêlant chant, danse et féérie.

Avec Jérôme Anthony qui rejoint la troupe de Frank Leboeuf, Nicolas Vitiello, Christine Lemler, Véronique Demonge…

RV théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 20h30 ! (durée 1h30) .

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

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English :

Laughter is on the agenda!

L’événement Théâtre à Laon Coup de Bluff au cabaret Laon a été mis à jour le 2026-08-18 par OT du Pays de Laon