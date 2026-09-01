Théâtre à Laon Coup de Bluff au cabaret Laon
mardi 15 septembre 2026 · Laon
Informations pratiques
Laon
Théâtre à Laon Coup de Bluff au cabaret
2 Place Aubry Laon Aisne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 20:30:00
fin : 2026-09-15 22:00:00
Date(s) :
2026-09-15
Du rire au programme !
Coup de bluff au cabaret est une comédie hilarante qui se termine en apothéose par un vrai show cabaret mêlant chant, danse et féérie.
Avec Jérôme Anthony qui rejoint la troupe de Frank Leboeuf, Nicolas Vitiello, Christine Lemler, Véronique Demonge…
RV théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 20h30 ! (durée 1h30) .
2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr
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English :
Laughter is on the agenda!
L’événement Théâtre à Laon Coup de Bluff au cabaret Laon a été mis à jour le 2026-08-18 par OT du Pays de Laon
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