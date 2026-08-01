Théâtre à Saint-Perdoux Les fourberies de Scapin Saint-Perdoux
vendredi 14 août 2026 · Saint-Perdoux
Informations pratiques
Saint-Perdoux
Théâtre à Saint-Perdoux Les fourberies de Scapin
théâtre de verdure Saint-Perdoux Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Représentation de la comédie Les Fourberies de Scapin de Molière, proposée à l'issue d'une résidence artistique
Représentation de la comédie Les Fourberies de Scapin de Molière, proposée à l'issue d'une résidence artistique. La mise en scène est assurée par Rémi Estrade. Le spectacle est interprété par des comédiens et comédiennes issus des Cours Florent de Bordeaux.
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théâtre de verdure Saint-Perdoux 46100 Lot Occitanie +33 6 81 68 81 65 laclasse46@proton.me
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English :
Performance of Molière’s comedy Les Fourberies de Scapin, presented following an artist-in-residence program
L’événement Théâtre à Saint-Perdoux Les fourberies de Scapin Saint-Perdoux a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Figeac