Informations pratiques

Saint-Perdoux

Théâtre à Saint-Perdoux Les fourberies de Scapin

théâtre de verdure Saint-Perdoux Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Représentation de la comédie Les Fourberies de Scapin de Molière, proposée à l'issue d'une résidence artistique

Représentation de la comédie Les Fourberies de Scapin de Molière, proposée à l'issue d'une résidence artistique. La mise en scène est assurée par Rémi Estrade. Le spectacle est interprété par des comédiens et comédiennes issus des Cours Florent de Bordeaux.

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théâtre de verdure Saint-Perdoux 46100 Lot Occitanie +33 6 81 68 81 65 laclasse46@proton.me

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English :

Performance of Molière’s comedy Les Fourberies de Scapin, presented following an artist-in-residence program

L’événement Théâtre à Saint-Perdoux Les fourberies de Scapin Saint-Perdoux a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Figeac