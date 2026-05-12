Villegouge

Théâtre à Villegouge Ce soir on sort

salle des fêtes Villegouge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-06

ANDRALEX est un groupe Bordelais de Folk progressif fondé par Alexandre Voogt (chant et guitare), épaulé par son frère Yann (basse)

et sa compagne Déborah (chant) . Ce Trio fut rapidement rejoint par Frans (alias Papou) à la batterie dont la particularité est d’être le père des

deux garçons. La venue d’Antoine au clavier a été une étape décisive qui a permis d’approfondir et d’embellir les créations musicales. ANDRALEX est un groupe dont le répertoire ne contient pratiquement que des compositions originales en français.

LE TRIO ENTRE CIEL ET TERRE, c’est trois générations mêlées, trois auteurs-compositeurs-interprètes Irina, Hélène et Jean.

Ces trois artistes vous feront voyager à travers leurs textes et mélodies inédits et originaux. A leur répertoire de chansons à textes en Français , ils ajoutent également des compositions en espagnol . .

salle des fêtes Villegouge 33141 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 33 52 90

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English :

L’événement Théâtre à Villegouge Ce soir on sort Villegouge a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Fronsadais