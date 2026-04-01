Abjat-sur-Bandiat

Théâtre

Salle du capitolet Abjat-sur-Bandiat Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Café des sports de Jean-Pierre Martinez et Cauchemar à la campagne de Jérôme Dubois. Gâteaux, buvette.

Café des sports de Jean-Pierre Martinez et Cauchemar à la campagne de Jérôme Dubois. Gâteaux, buvette. .

Salle du capitolet Abjat-sur-Bandiat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 33 23 90

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English : Théâtre

Café des sports by Jean-Pierre Martinez and Cauchemar à la campagne by Jérôme Dubois. Cakes and refreshments.

L’événement Théâtre Abjat-sur-Bandiat a été mis à jour le 2026-04-18 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin