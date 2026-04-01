Théâtre Abjat-sur-Bandiat
Théâtre Abjat-sur-Bandiat samedi 25 avril 2026.
Abjat-sur-Bandiat
Théâtre
Salle du capitolet Abjat-sur-Bandiat Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Café des sports de Jean-Pierre Martinez et Cauchemar à la campagne de Jérôme Dubois. Gâteaux, buvette.
Café des sports de Jean-Pierre Martinez et Cauchemar à la campagne de Jérôme Dubois. Gâteaux, buvette. .
Salle du capitolet Abjat-sur-Bandiat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 33 23 90
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English : Théâtre
Café des sports by Jean-Pierre Martinez and Cauchemar à la campagne by Jérôme Dubois. Cakes and refreshments.
L’événement Théâtre Abjat-sur-Bandiat a été mis à jour le 2026-04-18 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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