Théâtre ÀMoRt Espace culturel Agon-Coutainville

Théâtre ÀMoRt

Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Théâtre ÀMoRt à 20h30 les 21, 22 et 23 mai 2026.

Billetterie dans nos 6 bureaux d’information touristique ou sur www.tourisme-coutances.fr

ÀMoRt , une comédie jouée par l’Atelier-Cerise, 10 comédiens survoltés nous font mourir de rire, trembler, chanter, pleurer peut-être… Bref, amour et mort dans un cocktail de textes surprenants, ça décoiffe ! une vraie bombe ! alors si vous avez rêvé de trucider votre moitié, celle qui aurait dû l’être, ou encore celle d’un(e) autre, prenez vos places… recettes inédites au programme ! Quelques gouttes d’hilare férocité dans un monde bien gentiment correct… et Paf ! .

Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre ÀMoRt

L’événement Théâtre ÀMoRt Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-03-06 par Coutances Tourisme