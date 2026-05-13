Théâtre, animations et découvertes culturelles, Villa Arnaga – Musée Edmond Rostand, Cambo-les-Bains

Théâtre, animations et découvertes culturelles Samedi 23 mai, 20h00 Villa Arnaga – Musée Edmond Rostand Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Les reconstitueurs d’Historia Tempori vous invitent à une soirée exceptionnelle à la Villa Arnaga, en compagnie d’Edmond Rostand, Rosemonde Gérard, Sarah Bernhardt et Constant Coquelin. Laissez-vous transporter dans le raffinement et l’effervescence culturelle du début du XXe siècle pour une expérience inoubliable.

Au programme également : une démonstration de petits bateaux radiocommandés sur le Grand Miroir d’eau du jardin à la française, pour émerveiller petits et grands. Aux Écuries, un atelier de création de masques vous attend : découpez, peignez et assemblez pour donner vie à votre personnage de théâtre préféré !

Villa Arnaga – Musée Edmond Rostand 9 Avenue du Docteur Alexandre Camino, 64250 Cambo-les-Bains, France Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559298392 http://www.arnaga.com Souvenirs personnels d’Edmond Rostand, habit d’académicien, décorations, son salon reconstitué, autographes, dessins exécutés par lui-même, peintures décoratives, portraits.

Les reconstitueurs d’Historia Tempori vous invitent à une soirée exceptionnelle à la Villa Arnaga, en compagnie d’Edmond Rostand, Rosemonde Gérard, Sarah Bernhardt et Constant Coquelin. Laissez-vous…

©Villa Arnaga (avec l’accord de Historia Tempori)