Théâtre au Château de Larnagol, Le Kid Larnagol vendredi 10 juillet 2026.

Larnagol

Théâtre au Château de Larnagol, Le Kid

château de Larnagol Larnagol Lot

Tarif : 26 – 26 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

La compagnie Jodelarth présente Le Kid, une pièce écrite par Hippolyte Wouters

La compagnie Jodelarth présente Le Kid, une pièce écrite par Hippolyte Wouters. Cette création imagine la suite du Cid de Corneille et s'interroge sur le destin de Rodrigue et Chimène après leur histoire légendaire. Écrite en vers et en verlan, l'œuvre revisite avec humour et originalité un grand classique du théâtre français en mêlant références littéraires et regard contemporain.

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château de Larnagol Larnagol 46160 Lot Occitanie +33 5 65 23 39 79

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English :

The Jodelarth theater company presents Le Kid, a play written by Hippolyte Wouters

L’événement Théâtre au Château de Larnagol, Le Kid Larnagol a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Figeac