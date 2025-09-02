Théâtre Au Dodo, Mammout ! Ville Robert Pordic

Théâtre Au Dodo, Mammout ! Ville Robert Pordic mardi 12 mai 2026.

Théâtre Au Dodo, Mammout !

Ville Robert Rue Louis Massignon Pordic Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 19:00:00

fin : 2026-05-12 19:45:00

Date(s) :

2026-05-12

Théâtre pour petites et grandes oreilles

Bienvenue dans le salon de Mammout, grand-mère fantasque et vacillante, gardienne malgré elle d’une tribu d’enfants confinés. Imaginée par l’autrice et metteuse en scène Anouch Paré, cette veillée immersive mêle humour, tendresse et vertige de l’oubli. Autour d’une comédienne, de deux techniciens et des voix d’enfants et d’adultes collectées chez nos voisins du Trégor,

Au dodo, Mammout ! est un conte radiophonique et théâtral d’aujourd’hui, entre pandémie et

poésie. Un moment suspendu, intergénérationnel et sensoriel, qui interroge la mémoire, la vieillesse, le pouvoir des mots et ce qu’il reste quand tout vacille.

Dès 8 ans. .

Ville Robert Rue Louis Massignon Pordic 22590 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 12 96

