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AGENDA · Saint-Pierre-la-Cour

Théâtre au village Saint-Pierre-la-Cour

vendredi 28 août 2026 · Saint-Pierre-la-Cour

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
15:30:00
Ville
53410 Saint-Pierre-la-Cour
Département
Mayenne
Tarif

Saint-Pierre-la-Cour

Théâtre au village

Saint-Pierre-la-Cour Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 15:30:00
fin : 2026-08-28 16:30:00

Date(s) :
2026-08-28

Théâtre, musique et bonne humeur s’invitent au village ! Venez partager un moment convivial en famille avec Gabilolo et le cadeau disparu , une comédie interactive où les enfants deviennent les enquêteurs de l’histoire. Un spectacle vivant, drôle et participatif.
Gabilolo vient de faire les grands magasins. Epuisé, il s’assoupit sur un banc en
attendant l’autobus. A son réveil, le cadeau qu’il avait acheté pour l’anniversaire de
sa petite soeur Malolotte a disparu ! Il rencontre alors la Fée Licitée qui pense que
c’est une de ses 6 soeurs qui a volé le cadeau… La fée Rosse?La Fée Nomène? La
fée Gnante? ou d’autres?
Les enfants participeront, et aideront Gabilolo à résoudre cet énigme.   .

Saint-Pierre-la-Cour 53410 Mayenne Pays de la Loire +33 6 11 58 55 98  azorprod@yahoo.fr

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English :

Theater, music, and good cheer are coming to town! Come enjoy a fun family outing with Gabilolo and the Missing Gift, an interactive comedy where kids become the story’s detectives. A lively, funny, and interactive show.

L’événement Théâtre au village Saint-Pierre-la-Cour a été mis à jour le 2026-07-27 par LAVAL TOURISME