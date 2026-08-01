Informations pratiques

Saint-Pierre-la-Cour

Théâtre au village

Saint-Pierre-la-Cour Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 15:30:00

fin : 2026-08-28 16:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Théâtre, musique et bonne humeur s’invitent au village ! Venez partager un moment convivial en famille avec Gabilolo et le cadeau disparu , une comédie interactive où les enfants deviennent les enquêteurs de l’histoire. Un spectacle vivant, drôle et participatif.

Gabilolo vient de faire les grands magasins. Epuisé, il s’assoupit sur un banc en

attendant l’autobus. A son réveil, le cadeau qu’il avait acheté pour l’anniversaire de

sa petite soeur Malolotte a disparu ! Il rencontre alors la Fée Licitée qui pense que

c’est une de ses 6 soeurs qui a volé le cadeau… La fée Rosse?La Fée Nomène? La

fée Gnante? ou d’autres?

Les enfants participeront, et aideront Gabilolo à résoudre cet énigme. .

Saint-Pierre-la-Cour 53410 Mayenne Pays de la Loire +33 6 11 58 55 98 azorprod@yahoo.fr

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English :

Theater, music, and good cheer are coming to town! Come enjoy a fun family outing with Gabilolo and the Missing Gift, an interactive comedy where kids become the story’s detectives. A lively, funny, and interactive show.

L’événement Théâtre au village Saint-Pierre-la-Cour a été mis à jour le 2026-07-27 par LAVAL TOURISME